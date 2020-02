‘Begeleiders Wageningen zijn geen verdachten in onderzoek naar dood bewoner Robert’

Met de ouders van de overleden Robert heeft het RIBW nog geen contact gehad. ,,We willen graag met ze in gesprek, maar vooralsnog is dat niet gelukt’’, zegt woordvoerder Hurkens.



Agenten en personeel probeerden de bewoner te overmeesteren. Daarbij kwam Robert om het leven. Het openbaar ministerie onderzoekt of er sprake is van een misdrijf of van een noodlottig incident.



,,Er is niemand van het personeel in staat van beschuldiging gesteld. En volgens mij is er ook geen aanleiding om dat te doen’’, zegt RIBW-woordvoerder Jeroen Hurkens.