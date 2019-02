Belager Wageningen Universiteit stuurde 2544 mailtjes in 1 jaar: ‘I kill all of you’

De universiteit heeft in januari aangifte tegen hem gedaan wegens stalking en belediging en er blijken ook uit andere hoeken aangiften tegen hem te zijn.

De Arnhemmer was opgepakt, ook weer op voorwaarden vrijgelaten, maar gisteren opnieuw opgepakt omdat hij niet stopt met het lastigvallen van allerlei instanties. De berichten voor de universiteit zijn soms ook gericht aan ‘een diarree van mailadressen’ volgens de woordvoerder van de universiteit.

De Arnhemmer zou zich onder meer ook richten tegen Mark Rutte, Job Cohen, de Hogeschool Arnhem Nijmegen, de rechtbank Gelderland en de vereniging van universiteiten VSNU. Hij wordt donderdag voorgeleid voor de rechter commissaris over zijn hechtenis. Dat bleek allemaal donderdag voor de rechtbank in Arnhem, waar de Wageningen universiteit in een kort geding een contactverbod eist.

Nul op het rekest

De man heeft zich 18 keer proberen in te schrijven voor verschillende opleidingen maar kreeg nul op het rekest omdat hij niet de juiste voorkwalificaties had. Daarop ging hij dagelijks mails en berichten sturen met beledigende of bedreigende taal, soms op rijm. Alleen al in 2018 stuurde hij 2544 mails.

Met name baliepersoneel en personeel van het Student Service Center van de universiteit in Wageningen voelden zich niet meer veilig achter hun balies en ervaren psychologische druk. ,,De afgelopen maanden kregen de berichten, die ook vaak een soort ultimatum bevatten waarop er antwoord moet komen, een grimmiger karakter’’, vertelt woordvoerder Simon Vink. ,,Hij schrijft bijvoorbeeld ‘I kill you, I kill all of you’.’’

Quote I kill you, I kill all of you Stalker