Belmondo Festival na vier jaar terug in Wagenings grootste arboretum

Fennie schreef de mantelzorg voor haar demente vader van zich af; ‘Met een kwinkslag zo af en toe’

Fennie Duinker-Van Essen uit Elst verloor vorig jaar haar vader die aan dementie leed. Ze schreef er een boek over. ,,Ik merkte hoe zwaar mantelzorg was. Dat ben ik van me af gaan schrijven.”