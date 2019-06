Belmondo: intiem festival voor vijfduizend Wageningers

Het is vooral een festival voor en door Wageningers. ,,En het voorziet in een behoefte’’, zegt mede-organisator Masood Eslami: ,,We horen heel vaak: wanneer is het weer?’’ Nu is het antwoord simpel: zondag 16 juni.



Marianna van den Broek voegt daaraan toe: ,,We hebben weer een prachtig, afwisselend programma. Ook met veel klassieke muziek. En het mooie is; door de uitgestrektheid van Belmonte Arboretum heb je niet het gevoel dat je met zoveel mensen bij elkaar bent. Je loopt elkaar niet hinderlijk voor de voeten.’’