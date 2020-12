Bemanning van de Wageningen kwam nooit meer thuis

Boordschutter Hiddo Emmens was 25 jaar toen de bommenwerper waarin hij zat in de avond van 29 mei 1942 boven de Waddenzee verdween. Ooggetuigen zagen een explosie. Van de vier bemanningsleden werd daarna niets meer vernomen. Achter hun naam kwam ‘mia’ te staan: missing in action.



De herinnering aan marinier 1e klas Emmens en het offer dat hij bracht, leeft 78 jaar later voort. Familie in Groningen ontsteekt nog elke dag een kaarsje voor hem. De bommenwerper waarin hij de mitrailleur bediende, was een Lockheed Hudson van het 320 squadron. Een Nederlands squadron dat in de oorlogsjaren onderdeel uitmaakte van de Britse luchtmacht Royal Air Force of RAF.



Het vliegtuig heette Wageningen, een naam die het squadron er zelf aan gaf, jaren voordat de naam Wageningen onlosmakelijk met de Tweede Wereldoorlog verbonden raakte, doordat het Duitse leger in mei 1945 in de verwoeste en verlaten stad capituleerde. Een andere Hudson van het squadron droeg de naam Rhenen.