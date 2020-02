Beroepsorganisatie wil opheldering over uitblijven politie bij incident Wageningen

WAGENINGEN - Het geweld in een woning van RIBW in Wageningen zorgt voor geschrokken reacties bij Nu ’91, de beroepsorganisatie voor verpleging en verzorging. De organisatie wil opheldering van de politie en de RIBW in Wageningen.

Bij een heftig geweldincident overleed woensdag een bewoner en raakten twee medewerkers gewond. Onduidelijk is wat er precies in de woning is gebeurd.



De bewoner van de instelling voor begeleid wonen heeft vermoedelijk met een mes de begeleiders verwond. Of hij vervolgens de hand aan zichzelf heeft geslagen of door een confrontatie met de politie en de begeleiders om het leven is gekomen, is onbekend.

‘Hulpverleners moeten veilig hun werk kunnen doen’

Bij bewoners was er vooral verbazing over het feit dat het lang duurde voordat de politie ter plaatse was. Ook dat staat hoog op het lijst met zorgen van Nu ’91.



,,Daar willen we het fijne van weten‘’, zegt Michel van Erp van Nu ’91. ,,Als hulpverleners in nood zijn, móet er op gereageerd worden. Dat hebben we ook afgesproken met de politie. Hulpverleners moeten hun werk op een veilige manier kunnen doen.’’

Meer agressie in de zorg