Bestelwagen knalt tegen boom in Wageningen: twee personen gewond

Eigen kerkgebouw Amazing Grace Parish in Wageningen ingewijd: ‘Deze dag zullen we niet snel vergeten’

,,Het is een mooie, bijzondere dag voor ons”, zegt pastor Farai Maphosa dinsdag. ,,Vandaag wordt onze kerk ingewijd door bishop Enoch Adeboye. Hij is uit Nigeria overgekomen en is voor ons wat de paus betekent voor de katholieken.”

20 april