Beter bereikbaar Wageningen: ‘Er ligt zo’n mooie kans voor Wageningen’

Brandweer houdt water makend binnen­vaart­schip in Wageningse haven drijvend: houten stop in het lek

In de Rijnhaven in Wageningen dreigde zaterdagmiddag een vrachtschip te zinken. Een binnenvaartschip liep door een lek in de machinekamer vol water. De oorzaak van dat lek is nog onbekend.

25 juni