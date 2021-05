Bevrijdingsvuur brandt weer in Wageningen

Zonnepark moet huizen in Wageningen-Hoog van stroom voorzien

12 april WAGENINGEN - Zo’n driehonderd huishoudens in de bosrijke omgeving van Wageningen-Hoog moeten in de toekomst stroom krijgen van een nabijgelegen zonnepark. Daarvoor is een terrein aan de Keijenbergseweg 9 in beeld.