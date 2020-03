Bevrijdingsvuur gaat voor het eerst de oceaan over: ‘Een fantastisch eerbetoon aan mijn vader’

Squadron 412 van de Royal Canadian Air Force (RCAF) neemt de overtocht voor zijn rekening. ,,De Koninklijke Luchtmacht faciliteert de RCAF op Eindhoven Airport’’, bevestigt Hans Coors, de Nederlandse luchtmachtveteraan die hierbij heeft bemiddeld.



Piloten van het squadron komen eind april naar Nederland om eer te bewijzen aan hun in de oorlog omgekomen voorgangers, van wie er drie zijn begraven op de Canadese begraafplaats in Groesbeek. Als het allemaal verantwoord is met het oog op de corona-uitbraak natuurlijk.



In principe wordt het bevrijdingsvuur elk jaar officieel ontstoken om middernacht van 4 op 5 mei op het 5 Mei Plein in Wageningen, van waaruit lopers het die nacht door Nederland verspreiden.



De Canadese piloten zijn dan al vertrokken. Zij halen het vuur dan ook eerder op, bij het gasstation van Vattenfall aan de Droevendaalsesteeg, waar het bevrijdingsvlammetje altijd brandt.