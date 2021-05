Bevrijdingsvuur onderweg van Wageningen naar Amsterdam in de auto van Ellen ten Damme

Video Deze grootste vogel van Europa is afgedwaald en vliegt rondjes boven de Veluwe

9:27 DEELEN/ ARNHEM - Een lammergier die nogal is afgedwaald van zijn natuurlijke leefgebied in de Spaanse Pyreneeën zorgt dit weekend voor opwinding onder Nederlandse vogelaars. Het dier werd zaterdag waargenomen boven het Deelense Veld in Nationaal Park De Hoge Veluwe en werd later ook gezien boven Ede en Wageningen.