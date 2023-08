Zweefvlieg­tuig steeg te snel te steil bij crash waarbij 69-jarige man omkwam

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid wijst zweefvliegers nog eens op de risico’s als ze aan een kabel de lucht in worden getrokken. Aanleiding is een fataal ongeluk op zweefvliegveld Terlet in Arnhem, eind juni 2022. Daarbij kwam de piloot, een 69-jarige man uit Schijndel, om het leven.