Bewoner en hond gewond door rokende fietsaccu in Wageningen

De bewoner had de accu op de trap van zijn duplex woning gelegd, toen die plots flink begon te roken. De bewoner heeft daarop de accu direct naar buiten en is met één van zijn twee viervoeters naar buiten gevlucht. Een buurtbewoner heeft een kruiwagen zand over de accu gegooid om de accu te koelen.



De hond die nog in de woning was is door de brandweer bevrijd. Het dier had rook ingeademd, zijn baasje liep flinke brandwonden op aan zijn hand toen hij de accu naar buiten wierp. De bewoner is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De hond werd behandeld door de dierenambulance.



De boven- en onderwoning liepen veel rookschade op. Stichting Salvage is ingeschakeld om te helpen met de afhandeling van de hade.