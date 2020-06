Bewoners na flatbrand Wageningen: ‘Als ratten in de val, laat dit een wake-up call zijn!’

video en update 24 bewoners kunnen niet naar huis na brand in hun flat

18 juni WAGENINGEN - In een flat aan de Riemsdijkstraat in Wageningen is deze donderdagvond brand uitgebroken op de derde verdieping. Zwarte rook steeg op van de galerij. Bewoners konden niet via de trappen naar beneden en werden met de hoogwerker uit de flat gered. Twintig mensen konden op die manier door de brandweer naar beneden worden gebracht.