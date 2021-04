Bewoners zien met lede ogen komst coffeeshop aan: ‘Het past niet in ons straatje’

Wageningse Cultuurzo­mer krijgt deze zomer een vervolg

3 april WAGENINGEN - Wageningen kan zich opmaken voor een tweede editie van de Wageningse Cultuur Zomer. Vorig jaar was het uit coronanood geboren evenement een doorslaand succes. Zowel voor het publiek dat zijn culturele activiteiten had gemist als voor de Wageningse cultuursector die in coronatijd maar moeilijk of niet aan de bak kwam.