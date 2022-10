Bingo hoogtepunt van Wageningse Dag van de Ouderen

Tijdens Popronde klinkt overal in centrum van Wageningen muziek, van techno tot reggae en klassiek

In 2020 viel het programma vanwege corona volledig in het water, vorig jaar moest alles in beperking en het liefst met zittend publiek. Maar donderdagavond kunnen artiesten en publiek in het centrum van Wageningen weer genieten van de Popronde in kroegen en op andere plekken.

29 september