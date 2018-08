Na 18 jaar nog geen verblijfsvergunning. En de situatie in Afghanistan verslechtert

Meer vliegtui­gen vanaf Schiphol vliegen over Wageningen, Bennekom en Ede

6 augustus WAGENINGEN - Dit jaar vliegen op ruim 6 kilometer hoogte bijna 10.000 vliegtuigen vanaf, of soms naar, Schiphol over Ede, Bennekom en Wageningen. Dat zijn er meer dan in de jaren 2013 tot en met 2016, toen dat er gemiddeld 7.500 waren. Maar ze vliegen wel veel hoger dan de vliegtuigen die de bestemming Lelystad krijgen.