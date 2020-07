Bjorn ziet dat granaat bij speeltuin op scherp staat: ‘Gooien kinderen ermee, dan gaat hij af’

natuur van nabij Stadsvlin­der geniet van warme tuinen

10:10 Pas vijf jaar geleden werd het eerste exemplaar van Nederland gezien, op de Sint-Pietersberg in Maastricht. Vanaf een foto werd een ander exemplaar dat eerder dat jaar in Posterholt vastgelegd was ontdekt. Sindsdien is het scheefbloemwitje in vrijwel het hele land te bewonderen. Ook in de Gelderse Vallei.