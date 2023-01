Blauwe Bever gaat weer varen op de Rijn

met video Zoektocht naar gewonde ruiter in Edes bos, brandweer brengt slachtof­fer naar ambulance

EDE - In het bos langs de Koeweg in Ede is zaterdagmiddag rond half drie een ruiter van het paard gevallen en daarbij gewond geraakt. Een vierwielaangedreven jeep van de brandweer was nodig om het slachtoffer te redden en naar de ambulance te brengen.

7 januari