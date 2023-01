Boa’s hebben handen vrij: Wageningen gaat foutparkeren ook buiten kantooruren beboeten

,,We hebben heel vaak klachten gehad van mensen die wel een parkeervergunning hebben, maar als ze dan wilden parkeren zagen ze regelmatig een auto zonder vergunning op ‘hun’ plek staan”, zegt wethouder Erik Jan Bijleveld. Hij kent ook de geluiden dat er ’s avonds en in het weekend niet wordt gecontroleerd.

Daarvoor was een reden, verklaart Bijleveld. ,,We hadden niet genoeg capaciteit. Onze boa’s werkten tot de winkels dichtgingen en daarna werd er dus niet meer gehandhaafd.”

Twee weken waarschuwen

Nu heeft Wageningen wel genoeg capaciteit om meer te controleren. ,,Dat heeft te maken met corona. Omdat er toen veel gecontroleerd moest worden, hebben we toen meer boa’s gekregen. Nu zijn de coronamaatregelen verleden tijd, maar we hebben de extra boa’s nog steeds. Die kunnen nu dus andere zaken aanpakken. Daaronder valt het handhaven rond vergunningparkeren. Dat kan nu dus in principe altijd gebeuren.”

Bewoners van de binnenstad krijgen donderdag of vrijdag een brief waarin de gemeente het nieuwe handhavingsbeleid nog eens uitlegt. De boa’s beginnen echter niet direct met bekeuren. ,,De eerste twee weken delen ze alleen nog waarschuwingen uit. Daarna wordt er ook bekeurd.”

Bijleveld geeft aan dat de gemeente nog eens goed gaat kijken of overal goed is aangegeven dat er vergunningparkeren geldt. ,,Dat is ook nodig, want anders mag je niet bekeuren.”