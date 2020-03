Bonen groeien beter op ‘Mars’ dankzij astronautenplas

Bioloog Wieger Wamelink van de Wageningen Universiteit verbouwde in een kas in Wageningen bonen op aarde die van vergelijkbare samenstelling is als die op de maan en Mars. Hij wilde onderzoeken of de menselijke meststof struviet, gewonnen uit urine, een positief effect heeft op de groei van de bonen.



Begin dit jaar oogstte de van oorsprong Winterswijkse exobioloog de eerste bonen van de maangrond. Een week later werden de bonen op Marsgrond geoogst. De planten in de Marsbodem leken zich in eerste instantie goed te ontwikkelen, maar werden ingehaald door de bonen op maangrond. De planten zonder de meststof struviet groeiden het langzaamst en brachten minder op.



In de video legt Wieger uit hoe het experiment werkt.