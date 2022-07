Botsing tussen auto en fietser in Wageningen: fietser naar het ziekenhuis

update Wageningse kinderbur­ge­mees­ter neemt afscheid met jeugdlint­je: ‘Maar niet omdat je kinderbur­ge­mees­ter was’

Seppe Meijer zu Schlochtern is sinds maandagmiddag kinderburgemeester af in Wageningen. Tijdens zijn afscheidsbijeenkomst in de Trouwzaal van het stadhuis verraste de echte burgemeester, Floor Vermeulen, hem met een jeugdlintje. Kathy Meijer volgt Seppe in september op.

28 juni