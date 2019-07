Brandweer redde woning van Wageningse familie: ‘We zijn ze eeuwig dankbaar’

video Dit is hoe de ‘dracula-mier’ toeslaat in je tuin

13 juli WAGENINGEN - Kleine zandkratertjes langs de weg, zand op de stoepen: welkom in de wereld van het draaigatje. Een soort 'dracula-mier’, die erg bijtgraag is. Aan de Churchillweg in Wageningen kennen ze het beestje al een jaar of zes. En probeert de buurt gezamenlijk het diertje een beetje in toom te houden. ,,Als je de schuifpui open doet, zijn ze meteen binnen.”