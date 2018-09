Brandweer rukt uit: kat in de boom? Nee, een hond in de dakgoot

Voor het eerst is het azc in Wageningen van binnen te zien

18 september WAGENINGEN - Wie nieuwsgierig is hoe driehonderd asielzoekers leven in het AZC Bosrandweg, is zaterdag 22 september welkom in de bossen op de Wageningse Berg. Wageningen neemt een speciaal plekje in, zegt locatiemanager Petra Woudsma.