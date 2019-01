Brandweerman gewond na keukenbrand in Wageningen

De brandweer kreeg rond 13.30 uur een melding van een woningbrand op de Diedenweg. Hier bleek op de eerste verdieping van een appartementencomplex een keukenbrand te zijn. Er was ten tijde van de brand niemand thuis en niemand van de inwonenden is gewond geraakt. Wel is er een brandweerman van de trap gevallen. Hij raakte hierbij gewond aan zijn been. Dit is de reden waarom er tijdelijk een extra brandweerteam werd opgeroepen.



Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend, mogelijk was er kortsluiting bij de koelkast. Door het openen van het appartement was er flinke rookontwikkeling in het trappenhuis. Het is niet bekend of deze rook in verband staat met de val van de brandweerman. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.



De Diedenweg was tijdelijk afgesloten voor verkeer.