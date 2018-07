Brazilianen huilen in Wageningen na WK-nederlaag tegen België

Tot de 1-2 viel waren de Portugese weeklanken - geheel in de stijl van Neymar - niet van de lucht. Zo'n vijftig Brazilianen die in wereldstad Wageningen wonen, veerden op bij de aansluitende treffer, maar keerden na de onverbiddelijke uitschakeling gedesillusioneerd terug naar huis



De Wageningse kroeg is als één van de enige café's volop in WK-sfeer. Cafébaas Ronald Tazelaar ziet veel buitenlanders in zijn kroeg voor het WK. ,,Het is een gekkenhuis. We hadden laatst honderd Mexicanen binnen. Spanje en Portugal hadden hier de meeste fans, denk ik.’’