Briefje op matras bij brandje bij Wageningse flat: ‘Denk aan Arnhem’

De brand in de kliko werd rond 22.45 uur gemeld en was snel geblust. In de (afgesloten) portiek van de flat trof de brandweer een matras aan met daarop het briefje dat verwijst naar de fatale brand in een flat aan het Gelderseplein in Arnhem tijdens de jaarwisseling. Daarbij kwam een vader en zijn 4-jarige zoontje om het leven.



De brand in Arnhem ontstond door vuurwerk op een bank die in de portiek van de flat stond. Een bewoner van de brand in Wageningen was zich daar van doordrongen, een andere bewoner was daar kennelijk niet van op de hoogte.



