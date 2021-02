Brutale medicijndief laadt zijn karretje vol bij de Albert Heijn in Wageningen

De diefstal vond plaats op 30 november maar de verdachte is nog niet aangehouden.



Hij liep na binnenkomst in de supermarkt aan de Stadsbrink direct naar het schap met medicijnen. Nadat hij ‘een flinke stapel’ heeft verzameld, stopt hij in een afgelegen deel van de winkel alle producten in zijn tas en loopt hij naar de uitgang.



De politie geeft de beelden van de verdachte nu vrij in een poging mee over hem te weten te komen.