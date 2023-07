Buffelen op de Berg: KV Mechelen op trainingskamp in Wageningen

De Belgische topvoetbalclub KV Mechtelen is maandag in Wageningen aangekomen voor een trainingskamp op de Wageningse Berg. De club bereidt zich in het roemruchte stadion voor op de Belgische supercup op 23 juli tegen landskampioen en bekerwinnaar Royal Antwerp FC.