Buren van met bijlen zwaaiende man: ‘Hij flipt af en toe’

Het is volgens buren niet de eerste keer dat de man verward gedrag toont. ,,Het is een man met veel problemen. Hij flipt af en toe’’, zegt een buurman. Hij wil onder geen beding zijn naam geven uit angst voor represailles.



De man zorgt volgens hem gemiddeld een keer per week voor problemen. ,,Als hij onder invloed is. Waarschijnlijk was hij zondagavond ook onder invloed.’’



Volgens buren is de vrouw bij wie hij voor de deur stond te zwaaien met de bijlen niet alleen een buurvrouw, maar ook een vriendin van de man. ,,We hebben al wel vaker de politie gebeld omdat hier iets aan de hand was.’’



Of er veel klachten over de man waren, wil een woordvoerder van de gemeente Wageningen niet zeggen. ,,In verband met privacy zeggen we daar niets over.’’



Naar en ingrijpend

Burgemeester Geert van Rumund laat weten dit een naar en ingrijpend incident te vinden. De politie heeft de man zondagavond naar het ziekenhuis gebracht.