Burgemeester Wageningen geschokt na demonstratie: ‘Dit zijn we niet gewend hier’

Van Rumund: ,,Die demonstratie was niet aangevraagd en niet vergund. We hebben recent vijf demonstraties gehad in de stad. Die waren wel vergund en verliepen netjes. Het bewijs dat je je met een grote groep wel aan de 1,5 meterregel kunt houden. Daar was gisteren zeker geen sprake van en dat kunnen we niet toestaan in een tijd van grote risico’s voor de volksgezondheid.”



Over het optreden van de politie en de mobiele eenheid wil de burgemeester alleen zeggen: ,,Als je vriendelijk aan een groep vraagt om uit elkaar te gaan en dat gebeurt vervolgens niet, dan grijp je in. Gelukkig werd het na relatief korte tijd weer rustig in de stad.”



De gearresteerde demonstranten hebben een nacht in de cel doorgebracht en worden verdacht van het verstoren van de openbare orde en geweldpleging.