Burgemeester Wageningen in gesprek met krakers Vadaterrein en eigenaar Steenvlinder

,,Er is blijkbaar een goed onderling gesprek geweest. Maar ik wil het nu wel zelf horen, want blijkbaar is er toch niet helemaal overeenstemming”, zegt Vermeulen in antwoord van vragen van Bart Rozemeijer (VVD). De krakers vroegen de gemeente te bemiddelen, hetgeen locoburgemeester Leo Bosland toezegde.

Quote Er is geen sprake van aangifte of gevaar voor de veiligheid op het terrein of voor de gemeente. In dat geval zou ik niet aarzelen om in te grijpen Floor Vermeulen, burgemeester van Wageningen

Verbaasd

Rozemeijer toonde zich verbaasd over het handelen van het college van burgemeester en wethouders, vooral omdat kraken nog steeds een illegale handeling is. Dat is Vermeulen niet helemaal met hem eens: ,,Dat is het pas als de rechter heeft geoordeeld dat het illegaal is.”

De burgemeester voegde eraan toe dat het zover nog niet is. ,,Er is geen sprake van aangifte of gevaar voor de veiligheid op het terrein of voor de gemeente. In dat geval zou ik niet aarzelen om in te grijpen”, verzekerde Vermeulen. Hij wees op het goede contact tussen krakers en grondeigenaar. ,,Er is op dit moment geen aanleiding om in te grijpen.”

Goed tot een eind brengen

Vermeulen hecht eraan de kraakactie op een goede manier tot een einde te brengen. ,,Dat kan op twee manieren. Met overeenstemming tussen Steenvlinder en de krakers over een tijdelijk gebruik van het terrein, of door het terrein te verlaten.” Het gesprek met de twee partijen moet hierover duidelijkheid scheppen.

Krakers en sympathisanten namen het terrein aan de Costerweg op 7 mei in bezit.