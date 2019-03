Bus vol speelgoed leeggeroofd; Wageningse kinderen gedupeerd

De sport- en spelbus is al jaren een succes op basisscholen en bij wijkcentra. De Speelbus wordt zes dagen per week gebruikt. Hij stond geparkeerd bij het wijkcentrum in de Nude. ,,Zondag was hij nog gebruikt. Maandag is voor mij een kantoordag. Dinsdagochtend ging ik hem halen om naar basisschool De Dijk te gaan voor een sportles toen ik merkte dat de achterklep open stond’’, zegt Phelipa.

Gestolen

Op een grote trampoline na trof hij de bestelbus helemaal leeg aan. ,,Ik riep: ‘Waar zijn mijn spullen!’Eerst dacht ik nog dat een collega het misschien had opgeruimd, maar het bleek echt gestolen. Ik mis vier steps, een grote skelter een paar kleine steps, tennisrackets, twaalf voetballen, dertig hesjes, een stapel pylonnen. Wat moet iemand daar nou mee?’’, vraagt Phelipa zich vertwijfeld af.

Om alles te vervangen kost volgens Phelipa zeker 500 euro. ,,Het is allemaal doorleefd spul, honderden kinderen spelen er wekelijks mee. Maar het is toch niks waard als je het wil verkopen. Kijk die voetballen en die pylonnen, daar kan je wat mee. Maar zo'n skelter? Ik heb hem voor 300 euro gekocht. Het is goed spul, een groep vaders zorgt als vrijwilligers voor het onderhoud. Daar kan toch niemand iets mee. Ik denk dat het kattenkwaad is geweest.’’

Afgezegd

Woensdag zou de bus eerst naar wijkcentrum de Pomhorst gaan en daarna naar het Witmondplein. ,,Dat hebben we maar afgezegd. Zonder spullen kan ik niet zoveel.’’