Buurtbewoners komen bijeen na steekincident Wageningen: ‘Wat als ze over 2 dagen terug zijn?’

,,Sommige mensen maken zich zorgen. We kijken hoe we het gevoel van onveiligheid weg kunnen halen’’, zegt Van Rumund in een eerste reactie. Naast de burgemeester waren er ook medewerkers van zorginstelling RIBW aanwezig. Vooralsnog worden er nog geen concrete maatregelen getroffen.



Buurtbewoners spreken van een goede bijeenkomst, maar zeggen hierbij wel dat de zorgen niet verdwenen zijn. Bewoners van de zorginstelling worden tijdelijk elders opgevangen, maar keren over twee dagen weer huiswaarts.



Ook daarover ontstaan zorgen: ,,Nu voelen we ons wel veilig, maar over twee dagen niet meer, als ze allemaal terug zijn’’, zegt een omwonende.