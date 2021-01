Buurtbewoners zijn boos op universiteit die zonder overleg veertien bomen zou hebben gekapt

Winkelver­bod in een supermarkt in Wageningen? Dan ook niet meer welkom bij de andere supermark­ten

15 januari WAGENINGEN - Wie een diefstal pleegt in een van de zes supermarkten in Wageningen en een winkelverbod opgelegd krijgt, is ook in de andere vijf winkels niet welkom. De Jumbo, Albert Heijn, Lidl, Jan Linders, Spar, Hoogvliet slaan samen met de Hema de handen in een om winkeldiefstal tegen te gaan.