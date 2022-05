Cabrio vliegt over de kop in Wageningen, inzittenden lichtgewond

‘Geschiede­nis Wageningse Berg laten herleven en soms zelfs nog net iets mooier maken’

Hou de geschiedenis van FC Wageningen en het stadion levend, zeggen de Vrienden van Stadion de Wageningse Berg. Of het nu de vernieuwde overkapping van de hoofdtribune betreft of het in ere herstellen van het oude scorebord. Voor Harold van Kooten is het allemaal even waardevol.

11 mei