Camerabeelden van man die jongen meelokte naar bos en lastigviel

Survival­zwem­men voor oudere basisscho­lie­ren in Wageningen, in navolging Swim2Play in Ede

7:01 WAGENINGEN/EDE - Ruim honderd Wageningse basisscholieren van de groepen 6, 7 en 8 hebben in de afgelopen weken meegedaan aan een nieuw initiatief: een survivalclinic in het zwembad. Daarbij wordt gekeken of vaardigheden van de eerdere gehaalde zwemdiploma’s zijn blijven hangen.