Cato (23) belandde ‘per ongeluk’ in Wageningse politiek: ‘Droom om eerste vrouwelijke premier van Nederland te worden’

Interview Eric ontweek na zijn pensioen ‘het zwarte gat’ en is nu euthanasie­arts: ‘Afwijzen is zo verdrietig’

Hij is weer toonbaar, zegt Eric Ullmann als de fotograaf hem bij zijn woning in Oosterbeek mee naar buiten neemt. ,,In januari heb ik mijn hele gezicht verbrand en heb ik drie dagen in het Brandwondencentrum in Beverwijk gelegen.’’