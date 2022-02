Chaos regeert bij debat over betere bereikbaarheid van Wageningen; onderzoek naar 30 kilometer per uur

Update Dood van in Wageningen opgegroei­de Axel en maatje Boris bij ski-ongeluk slaat in als een bom: ‘Een tragedie’

In Wageningen en Eindhoven heerst grote verslagenheid nadat twee jonge studenten van de TU/e zijn omgekomen tijdens het skiën in Frankrijk. Axel en Boris waren volop actief bij studie- en sportverenigingen in de Lichtstad, waar het nieuws is ingeslagen als een bom. Ook in Wageningen, de geboorteplaats van Axel, is het verdriet groot.

9 februari