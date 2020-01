Chinese studenten Wageningen: ‘Gek dat Nederland niet controleert op luchthavens’

Crowdfun­dings­ac­tie voor skatebaan in Wageningen: nog 65.000 euro nodig

26 januari WAGENINGEN - Mocne Hofhuis (9) en David Viguurs (10) zijn een crowdfundingsactie begonnen om 65.000 euro op te halen die nodig is voor een nieuw skatepark in het park van Noordwest in Wageningen. Daar ligt nu al een skatebaan, maar die is volgens Mocne en David kapot en saai.