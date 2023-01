Cleopatra en Superman samen in polonaise op Wageningse Berg

indebuurt.nl Toen het water van de Rijn begin 1926 zorgde voor watersnood in Arnhem [FOTO’S]

Vanwege de grote hoeveelheid regen die in januari viel, staat het water van de Rijn hoog. Rijkswaterstaat verwacht dat het peil nog wat verder stijgt de komende dagen, maar het kan altijd erger. Zoals toen de Rijn in 1926 zorgde voor watersnood in Arnhem.

7:30