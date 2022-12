Colombiaanse priester komt op verzoek van aartsbisschop Wim Eijk naar Wageningen

De Soester katholieke priester Mauricio Meneses (38), die vanuit zijn geboorteland Colombia in 2018 naar Nederland kwam, neemt afscheid van de parochianen in Amersfoort en wijde omgeving. Hij vertrekt naar Wageningen.

Per 1 februari 2023 is Meneses benoemd als pastoor – voor het eerst in zijn carrière – in de H. Titus Brandsmaparochie in Wageningen en omstreken. Hij is daarvoor gevraagd door kardinaal Wim Eijk van het aartsbisdom Utrecht.

Meneses was niet de enige uit het buitenland afkomstige priester in de regio. Meneses en de uit Polen afkomstige priester Joachim Skiba zijn de enige priesters in dienst van de twee parochies OLV van Amersfoort en de HH Martha en Maria (Baarn, Soest, Soesterberg, Eemnes, Bilthoven, De Bilt en Maartensdijk). Ze worden bijgestaan door een team van twee pastoraal werkers (pastors) en vier diakenen. Priesters zijn alleen bevoegd om de mis op te dragen.

Quote Het geeft me vreugde om een nieuwe uitdaging in mijn priesterle­ven aan te gaan en het vertrouwen van de bisschop in mij te zien Mauricio Meneses

Meneses was sinds zijn benoeming parochievicaris, vergelijkbaar met wat vroeger een kapelaan was. In die functie was hij de assistent van de enige pastoor van de parochies, Skiba. Voor beide parochies is ook emeritus-deken Frans Zwarts uit Amersfoort als priester inzetbaar. Pastor Gé Nijland uit Baarn is sinds begin dit jaar ook parochievicaris.

Gevoelig verlies

,,Het vertrek van Meneses is een gevoelig verlies voor de parochies”, zegt René van Hal, lekenvoorganger in de geloofsgemeenschap in Soest. ,,Hij toont zich een zeer betrokken pastor bij het wel en wee van de parochies.’’ Het wordt binnen de twee parochies niet waarschijnlijk geacht dat er een nieuwe priester wordt benoemd, gezien het grote tekort aan katholieke priesters in Nederland.

Zelf zei Meneses er zondag over dat hij het moeilijk vindt om afscheid te nemen. ,,Het raakt mij ten diepste verdrietige mensen te zien. Maar het leven bestaat uit momenten van geluk en blijdschap, maar ook uit momenten van verdriet. Mijn nieuwe benoeming roept bij mij gemengde gevoelens op. Het geeft me vreugde om een nieuwe uitdaging in mijn priesterleven aan te gaan en het vertrouwen van de bisschop in mij te zien. Hier ben ik gegroeid als persoon en als gelovige.”