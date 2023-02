Corona dwingt Petra van Amersfoort tot stoppen als raadslid: ‘Blijf altijd van Wageningen houden’

Petra van Amersfoort stopt per 3 april noodgedwongen met haar werk als gemeenteraadslid in Wageningen. In een open brief schrijft het PvdA-lid dat ze het besluit met pijn in het hart heeft genomen. ‘Ik had deze brief liever niet geschreven, maar vanwege mijn gezondheid moet ik stoppen als raadslid', aldus Van Amersfoort.

Vorig jaar maart is de geboren en getogen Wageningse besmet geweest met corona. ‘Dat is gezien mijn onderliggende ziektes verkeerd uitgevallen voor mij . De ziekte is op mijn spieren geslagen en omdat ik al fybromyalgie heb is deze extra versterkt. En dat beperkt me in het doen van mijn werkzaamheden als raadslid.’

Geen afscheid van Wageningen

Van Amersfoort die haar sporen vooral verdiende op het sociale terrein, kwam in 2014 voor het eerst in de gemeenteraad. Bij de verkiezingen in 2018 verloor ze haar zetel, maar ze keerde terug nadat Mathilde Maijer de hare in 2019 opgaf.

‘Ik had deze periode met veel liefde afgemaakt en er zijn nog veel dingen die ik graag had willen doen voor Wageningen en de mensen. Maar ik ben me bewust van het feit dat dat niet meer gaat en in overleg en op advies van mijn artsen dit besluit genomen.’

Ze kijkt terug op een ‘fantastische, dankbare en waardevolle’ tijd. ‘Ik heb met veel mensen samengewerkt en met veel mensen gesproken en geprobeerd om het beste te doen voor de mensen en voor Wageningen.’ Van Amersfoort noemt haar afscheid geen afscheid van Wageningen. ‘Als geboren en getogen Wageningse zal ik altijd van Wageningen blijven houden en van alle fantastische mensen in Wageningen en blijf ik gewoon in onze fantastische stad.’ Ze eindigt haar brief met een oer-Wagenings Ajuu Wa.

Ziel en zaligheid

Fractievoorzitter Jan Willem Kamerman noemt het vertrek van zijn partijgenote een absolute aderlating. ,,Ze heeft zich altijd met haar hele ziel en zaligheid ingezet voor haar werk in de raad, maar ook daarbuiten", zegt Kamerman. ,,Er kwamen zoveel mensen bij haar langs voor raad en daad. Ze was ook een soort ombudsvrouw. Heel triest dat ze nu om gezondheidsredenen moet stoppen. We gaan haar ontzettend missen. Maar voor haar is het natuurlijk allerbelabberdst dat het zo is gelopen.”

Wie Van Amersfoort opvolgt is nog niet bekend. ,,We gaan de kieslijst van vorig jaar van boven naar beneden af en dan kijken wie de zetel wil en kan overnemen. Als Petra vertrekt staat er zeker een opvolger klaar.” De eerste op de kieslijst die in aanmerking komt is oud-GroenLinks-raadslid Greet Eijkelenboom. Na haar volgen Otto Vleeming en Stijn Slaats.

