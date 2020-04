Corona teistert bouw in regio, en dat merken zzp’ers Patrick en Jordy: ‘Mensen huiverig voor nóg iemand over de vloer’

Huisartsen en specialis­ten slaan alarm: ze zien veel minder patiënten

8 april EDE - Artsen slaan alarm. Zowel huisartsen in de regio Vallei als specialisten in Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede zien minder patiënten. Het gaat dan om mensen met ernstige klachten. Dat baart artsen veel zorgen.