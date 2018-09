Cruijff? Garrix? Stroopwafels? Nee, Wageningen Universiteit

BLOG Waar gaan wij met dat breekijzer naar toe?

2 september Als je in Wageningen, Ede, Rhenen of Veenendaal in het holst van de nacht rondwandelt met een koevoet of ander inbrekersgereedschap bij je, dan heb sinds kort wat uit te leggen. Als de politie je verhaal niet gelooft, dan heb je een probleem.