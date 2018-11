D66 Wageningen en Renkum starten petitie tegen laagvliegen vanaf Lelystad Airport

Bijna vijftig bezwaren tegen zonnepark aan Haarweg

6:59 WAGENINGEN - De plannen om een zonnepark in te richten langs de Haarweg in Wageningen hebben 48 bezwaren opgeleverd. Een groot aantal hiervan ging over aantasting van het uitzicht van de omwonenden, vermindering van het woongenot, schittering en verlaging van de woningwaarde.