Danny (35) uit Wageningen bedwong doodziek een nog nooit beklommen berg in Pakistan

Hij had een flinke hersenontsteking en hersenvliesontsteking onder de leden als gevolg van een oer-Hollandse tekenbeet. Zo beklom de 35-jarige Wageninger Danny Schoch vorig jaar zomer de nog nooit beklommen Himala­yaberg Kachqiant in Pakistan. Hij is nog steeds niet helemaal hersteld. Maar is het klimvirus nog niet kwijt.

Schoch werd recent bij de Wageningse sportverkiezingen gehuldigd voor zijn uitzonderlijke sportprestatie. Naar later bleek had hij deze Aziatische missie bijna met de dood moeten bekopen: ,,Ik had toen niet door hoe gevaarlijk het eigenlijk was. Als we alles hadden geweten dan had ik de toppoging nooit moeten doen. Maar het was wel een magische ervaring en ik ben stiekem toch wel blij dat we die top bereikt hebben.’’