‘Dat wil je toch niet eten?’ Dierenactivisten demonstreren tegen Wageningse restaurants die foie gras verkopen

De demonstranten zijn het niet eens met de verkoop van de ganzen- en eendenlever. Foie gras is een product waarbij de lever van ganzen en eenden groter en vetter wordt gemaakt. Met een buis worden de dieren onder dwang gevoerd. Ondanks dat de productie ervan in Nederland verboden is, is het importeren en de verkoop ervan nog steeds mogelijk. De activisten van de groep Active for Justice eisen dat foie gras per direct van de menukaart wordt gehaald.

Van vier naar twee

,,Eigenlijk zouden we bij vier restaurants langsgaan, maar er zijn er nog maar twee die het op de kaart hebben staan” zegt Ruud, de woordvoerder van de groep. De demonstratie bij restaurants Beau en Diels verloopt probleemloos. met spandoeken, spreekkoren en percussie wordt ‘keurig buiten op de stoep’ gedemonstreerd. Binnen eten de gasten rustig verder.

Een van de toeschouwers buiten, Jeroen, bekijkt het tafereel met interesse. ,,Ik ga hier namelijk zo eten. Wel een beetje raar want ik ken enkele van deze demonstranten. Jeroen eet zelf vlees, maar wanneer hij hoort hoe foie gras gemaakt wordt trekt hij een vies gezicht. “Dat wil je toch niet eten?”

Restaurant bezet in Utrecht

Volledig scherm Een dierenactivist van Active for Justice voor restaurant Bistronome Des Arts aan de Lijnmarkt in Utrecht, begin dit jaar © AD

Begin januari hadden dierenactivisten een restaurant in Utrecht bezet. Ze deden dat omdat daar foie gras op het menu staat, stelden ze. Een dierlijk product dat verboden is om in Nederland te maken, maar het mag nog wel verkocht worden, aldus de actiegroep. De politie hield zeven activisten aan.

De zaak kwam deze maand voor de rechter. Voor de actievoerders heiligde het doel de middelen, maar de bezetting van een restaurant had grote gevolgen voor de eigenaresse van Bistronome Des Arts aan de Lijnmarkt. Ze voelt zich angstig, slaapt slecht en zocht psychische hulp.

En ze is furieus over van de uitspraak die de rechter donderdag deed in deze zaak: ,,Onbegrijpelijk, ik voel me echt in de steek gelaten.” Ze eiste van de actievoerders ruim 4900 euro voor de aanleg van een beveiligingssysteem en nieuwe sloten en 400 euro aan immateriële schade.

De officier van justitie eiste tegen de actievoerders een boete van 200 euro en de rechter vond dat ze schuldig waren aan huisvredebreuk, maar zag af van oplegging van een straf.

Lees ook de column van Ellen Willems: Foie gras is een sjieke naam voor een lever die door een zeer dieronvriendelijke methode is gegroeid

Wat is foie gras? Foie gras, een delicatesse gemaakt uit de lever van ganzen of eenden, mag in Nederland niet gemaakt worden, maar nog wél op de menukaart staan. En daar strijdt de actiegroep Active for Justice tegen. De dierenactivisten hekelen de manier waarop de foie gras wordt gemaakt. Ganzen of eenden krijgen via een buis die tot 30 centimeter lang kan zijn, dwangvoeding toegediend. De lever wordt daardoor veel groter en vetter dan normaal. Marco Bosmans, culinair recensent van het AD: ,,Het is vetmesterij in de klassieke vorm. Ganzen worden wekenlang met een buis volgepropt. Vroeger van staal, nu van plastic. Dat is geen leuk einde van het leven. Tegenwoordig zeggen we: dit is grensoverschrijdend. Gasten die om foie gras vragen, weten er wel van. Maar ze hebben er maling aan.’’

