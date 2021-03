De avondklok schuift een uur op, houden we ons er een beetje aan? ‘Ik loop nog wel risico op een boete, maar kijk beter uit’

Voor hij het wist, was het tijdens een gezellig spelletje Catan al over negenen. ‘Laten we het dan maar afmaken’, dacht student Tijmen (25). ‘Ik ben toch al te laat.’



Zo kon het gebeuren dat hij in februari vlak na middernacht samen met een vriend in Wageningen staande werd gehouden door twee agenten, en een avondklokboete van 95 euro kreeg. Op luttele minuten fietsen van het studentencomplex waar hij woont. ,,Ja, dat is het risico dat je neemt. Zonde’’, zegt Tijmen, die niet met zijn achternaam wil reageren. ,,Ik las ook artikelen over mensen die wegrenden of -fietsten, maar dat heb ik niet gedaan.’’