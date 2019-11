De Brito wil af van Europese aanbesteding: ‘Jeugdzorg is geen koekje dat je wel of niet aanschaft’

WAGENINGEN - Jeugdzorg is geen markt, vindt Lara de Brito, wethouder in Wageningen. Ze wil van aanbestedingen in de jeugdzorg af. ,,Zorg is geen koekje dat je wel of niet aanschaft. Het huidige systeem zorgt ervoor dat zorgaanbieders elkaars concurrenten zijn.’’

Dat kan volgens De Brito nooit de bedoeling zijn. Het gaat immers om zorg voor kwetsbare kinderen. ,,Gemeenten en zorgaanbieders zouden juist langdurig samen moeten kunnen werken.’’

Kwetsbare kinderen

De Brito reageert hiermee op het inspectierapport over jeugdbescherming en jeugdreclassering, waaruit blijkt dat kwetsbare kinderen onvoldoende worden beschermd. ,,Het gaat om kinderen waarbij de rechter maatregelen oplegt. Misschien wel uithuisplaatsing om de kinderen te beschermen. We hebben het hier over de intensive care van de samenleving.’’

Als een van de oorzaken van het tekortschieten van de jeugdzorg wijst de Wageningse wethouder het systeem van Europees aanbesteden aan. Gemeenten mogen niet zomaar zorg inkopen bij de organisatie die hun voorkeur heeft. Zij moeten werk openbaar aanbesteden zodat elke organisatie die interesse heeft, een offerte kan aanbieden.

Elke instelling, al zit die in Spanje of Griekenland, moet mee kunnen dingen naar een klus. Een openbare aanbesteding vindt soms een maal per jaar plaats, soms een keer in de vier jaar. Prijs is daarbij vaak leidend. Deze werkwijze voorkomt volgens De Brito dat een gemeente langjarige afspraken over zorg kan maken. Dat zorgt voor onzekerheid bij zorgaanbieders. ,,Zij kunnen niet investeren in continuïteit.’’

Samenwerking af kunnen dwingen

Ze roept daarom minister-president Mark Rutte op om zich er in Brussel hard voor te maken dat zorg niet langer Europees moet worden aanbesteed. ,,Ik heb aan mijn collega Kim van de Sparrentak gevraagd - zij is van De Groenen - of zij dit in het Europese Parlement aan de orde wil stellen. Wij moeten voor een langere tijd afspraken kunnen maken met zorgaanbieders en specialisten. Wij moeten samenwerking af kunnen dwingen. Dat is in het belang van kwetsbare kinderen.’’